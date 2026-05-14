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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,75%
Il Dow Jones chiude a 50.063,46 punti
In breve
,
Finanza
14 maggio 2026 - 22.03
L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +0,75%, terminando la sessione a 50.063,46 punti.
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