Milano 17:35
50.050 +1,15%
Nasdaq 22:00
29.580 +0,73%
Dow Jones 22:01
50.063 +0,75%
Londra 17:40
10.373 +0,46%
Francoforte 17:35
24.456 +1,32%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,75%

Il Dow Jones chiude a 50.063,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,75%
L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +0,75%, terminando la sessione a 50.063,46 punti.
Condividi
```