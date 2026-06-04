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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,9%

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In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,9%
Indice Nikkey -1,9% a quota 67.101,83 all'apertura pomeridiana.
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