Milano 27-mag
49.579 0,00%
Nasdaq 27-mag
29.974 -0,09%
Dow Jones 27-mag
50.644 +0,36%
Londra 27-mag
10.505 0,00%
Francoforte 27-mag
25.178 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,06%

Nikkey a 65.039,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,06%
Indice Nikkey +0,06% a quota 65.039,78 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```