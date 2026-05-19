Milano
18-mag
0
0,00%
Nasdaq
18-mag
28.994
-0,02%
Dow Jones
18-mag
49.686
+0,11%
Londra
18-mag
10.324
+1,26%
Francoforte
18-mag
24.308
0,00%
Martedì 19 Maggio 2026, ore 06.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,64%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,64%
Nikkey a 60.429,76 punti
In breve
,
Finanza
19 maggio 2026 - 05.38
Indice Nikkey -0,64% a quota 60.429,76 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +5,72%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,3%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,51%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,66%
Altre notizie
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,45%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,02%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,28%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,31%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,49%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,28%
Guide
Pensione integrativa: come funziona, quali forme esistono e quando conviene
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico pubblico è stato progressivamente riformato in senso più restrittivo: l’età di uscita si è alzata, il metodo di calcolo è passato al contributivo e gli...
leggi tutto