New York: positiva la giornata per JP Morgan
(Teleborsa) - Scambia in profit la società finanziaria con sede a New York, che lievita del 3,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che il colosso finanziario americano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,66%, rispetto a +1,72% dell'indice americano).
Le tendenza di medio periodo di JP Morgan si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 313,9 USD. Supporto stimato a 305,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 322,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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