Milano 16:03
50.106 +0,13%
Nasdaq 16:03
30.161 -1,34%
Dow Jones 16:03
51.442 +1,49%
Londra 16:03
10.341 +0,08%
Francoforte 16:03
24.954 +0,64%

Oro: 4.464,79 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.464,79 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.464,79 dollari l'oncia (+0,68%) alle 11:30.
Condividi
```