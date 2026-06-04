PALLADIUM del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno
Chiusura in profondo rosso per il metallo prezioso, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,57%.
Lo scenario tecnico del palladio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.306,2 con area di resistenza individuata a quota 1.355,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.289,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)