Milano 10:07
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Dow Jones 3-giu
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Londra 10:07
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Petrolio a 95,19 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 95,19 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 95,19 dollari per barile alle 08:30.
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