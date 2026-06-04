Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Nexi

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nexi , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Nexi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,405 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,47. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,361.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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