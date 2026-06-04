Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Nexi
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nexi, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Nexi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,405 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,47. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,361.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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