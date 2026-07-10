Piazza Affari: exploit di Nexi

(Teleborsa) - Protagonista il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,99%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nexi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo di Nexi confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,962 Euro con primo supporto visto a 3,764. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3,633.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```