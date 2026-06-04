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STMicroelectronics, UBS alza il target price a 80 euro

Finanza, Consensus
STMicroelectronics, UBS alza il target price a 80 euro
(Teleborsa) - Gli analisti di UBS hanno confermato la raccomandazione Buy sul titolo STMicroelectronics e al contempo ha alzato il prezzo obiettivo da 49 a 80 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale di circa il 17% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì 3 giugno.

Un aggiornamento che arriva dopo che ST ha annunciato di avere alzato la propria ambizione nel campo dei Data Center, con i relativi ricavi ora attesi intorno ad 1 miliardo di dollari nel 2026 che potrebbero raddoppiare nel 2027. Un sostanziale raddoppio rispetto alle previsioni precedenti.


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