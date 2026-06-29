STM in cima al FTSE MIB con rialzi target price da HSBC e JPMorgan

(Teleborsa) - STM , colosso italo francese dei semiconduttori, beneficia oggi di due rialzi dei target price. In particolare, HSBC ha incrementato il target price a 84 euro per azione dai precedenti 53 euro (Buy comfermato), mentre JPMorgan lo ha portato a 71,5 euro per azione dai precedenti 48 euro (Neutral confermato).



Si muove al rialzo STMicroelectronics , che si attesta a 64,86 euro, con un aumento del 3,61%, risultando il miglior titolo del FTSE MIB nella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 65,68 e successiva a 67,75. Supporto a 63,61.



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