Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Appiattita la performance del FTSE Mid Cap, che porta a casa un modesto +0,08%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 62.452. Primo supporto visto a 61.809. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 61.535.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)