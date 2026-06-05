Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,36% sui valori precedenti.
Il quadro di medio periodo del greggio WTI ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 96,67. Primo supporto individuato a 88,37. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 104,96.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)