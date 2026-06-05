Borsa: Londra, apertura -0,26%

Milano 11:38
50.192 +0,03%
Nasdaq 4-giu
30.408 0,00%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 11:38
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Francoforte 11:38
24.963 +0,07%

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In breve, Finanza
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