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Francoforte: giornata negativa in Borsa per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Redcare Pharmacy N.V
Ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che tratta in perdita del 4,48% sui valori precedenti.
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