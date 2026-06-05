GOLD del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Seduta vivace per il metallo giallo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,92%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'oro, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4.426,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4.531,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4.378,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)