Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
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Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

GOLD del 4/06/2026

Finanza
GOLD del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Seduta vivace per il metallo giallo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,92%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'oro, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4.426,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4.531,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4.378,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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