New York: accelera Colgate-Palmolive

(Teleborsa) - Grande giornata per il distributore di prodotti per la pulizia e l'igiene , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,34%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Colgate-Palmolive rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 86,72 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 89,83. Il peggioramento di Colgate-Palmolive è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 84,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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