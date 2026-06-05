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New York: accelera Colgate-Palmolive

Migliori e peggiori
New York: accelera Colgate-Palmolive
(Teleborsa) - Grande giornata per il distributore di prodotti per la pulizia e l'igiene, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,34%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Colgate-Palmolive rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 86,72 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 89,83. Il peggioramento di Colgate-Palmolive è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 84,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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