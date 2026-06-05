New York: SanDisk in forte discesa

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società americana produttrice di hardware , che soffre con un calo del 7,31%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Tecnicamente, SanDisk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.668,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.606,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.730,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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