Perde Intel sul mercato di New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il principale produttore di chip , che mostra un -7,21%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Intel rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il grafico a breve del colosso dei semiconduttori mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 105,8 USD e supporto stimato a quota 102,4. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 109,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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