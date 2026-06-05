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Perde Intel sul mercato di New York

Migliori e peggiori
Perde Intel sul mercato di New York
(Teleborsa) - In forte ribasso il principale produttore di chip, che mostra un -7,21%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Intel rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il grafico a breve del colosso dei semiconduttori mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 105,8 USD e supporto stimato a quota 102,4. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 109,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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