Piazza Affari: in calo Technoprobe

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che sta segnando un calo del 3,66%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Technoprobe rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 31,59 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 30,67. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 30,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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