Piazza Affari: in calo Technoprobe
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che sta segnando un calo del 3,66%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Technoprobe rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 31,59 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 30,67. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 30,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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