Milano 9:37
49.781 -0,22%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
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Londra 9:37
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Cambi: euro a 0,9186 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9186 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9186 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
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