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GME, indice IGI sale a 50,98 euro/Mwh

Energia, Finanza
GME, indice IGI sale a 50,98 euro/Mwh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per l’8 giugno è pari a 50,98 €/MWh, in rialzo rispetto al 7 giugno attestatosi a 50,47 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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