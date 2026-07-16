Milano 9:40
52.226 -0,35%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:40
10.467 -0,47%
24.884 -0,46%

GAS, indice IGI sale a 58,20 euro/MWh

Finanza
GAS, indice IGI sale a 58,20 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 16 luglio è pari a 58,20 euro/MWh, in netta risalita rispetto al 15 luglio attestatosi a 56,52 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
Condividi
```