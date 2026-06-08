New York: amplia il rialzo Marvell Technology

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che mostra una salita bruciante del 9,10% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Marvell Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 292,4 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 282,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 277,5 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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