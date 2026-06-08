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New York: Marvell Technology sale verso 292,4 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Marvell Technology sale verso 292,4 USD
Brillante rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,10%.
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