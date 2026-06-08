New York: ingrana la marcia Intel
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale produttore di chip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,31%.
L'andamento di Intel nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 107,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 111,1. Il peggioramento del colosso dei semiconduttori è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 105,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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