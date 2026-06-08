PLATINUM del 5/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno
Giornata da dimenticare per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 6,28% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.732,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.888,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.680,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)