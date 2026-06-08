Milano 9:41
49.857 -0,07%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:41
10.335 -0,32%
24.540 -0,88%

PLATINUM del 5/06/2026

Finanza
PLATINUM del 5/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno

Giornata da dimenticare per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 6,28% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.732,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.888,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.680,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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