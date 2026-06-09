Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Cambi: euro a 184,933 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,933 yen alle 08:30
Euro a 184,933 sullo yen alle 08:30.
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