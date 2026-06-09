Milano 17:05
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Nasdaq 17:05
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Dow Jones 17:05
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Londra 17:05
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Francoforte 17:05
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Cambi: euro a 185,081 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,081 yen alle 11:30
Euro a 185,081 sullo yen alle 11:30.
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