Milano 17:06
50.694 +0,97%
Nasdaq 17:06
29.119 -1,00%
Dow Jones 17:06
50.841 +0,11%
Londra 17:06
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Francoforte 17:05
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Cambi: euro a 185,305 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,305 yen alle 15:41
Euro a 185,305 sullo yen alle 15:41.
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