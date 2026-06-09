New York: accelera Lam Research
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che tratta in rialzo del 6,54%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,01%, rispetto a -2,94% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 351,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 336,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 327,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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