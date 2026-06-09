New York: accelera Lam Research

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che tratta in rialzo del 6,54%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,01%, rispetto a -2,94% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 351,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 336,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 327,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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