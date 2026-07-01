New York: netto calo registrato da Lam Research

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che mostra un -6,43%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lam Research più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Lam Research rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 414,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 396,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 432,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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