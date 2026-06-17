New York: preme sull'acceleratore Lam Research

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che tratta in rialzo del 6,33%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lam Research evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lam Research rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Lam Research è in rafforzamento con area di resistenza vista a 399,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 383,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 415.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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