New York: preme sull'acceleratore Lam Research
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che tratta in rialzo del 6,33%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lam Research evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lam Research rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Lam Research è in rafforzamento con area di resistenza vista a 399,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 383,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 415.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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