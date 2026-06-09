Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
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Dow Jones 8-giu
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Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

PALLADIUM dell'8/06/2026

Finanza
PALLADIUM dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,75% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.155,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.317,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.101,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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