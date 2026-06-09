PALLADIUM dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,75% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.155,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.317,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.101,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)