Milano 15:42
50.315 +0,10%
Nasdaq 15:42
28.842 -0,83%
Dow Jones 15:42
50.609 -0,52%
Londra 15:42
10.239 +0,11%
Francoforte 15:42
24.320 -0,46%

Cambi: euro a 0,9218 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9218 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9218 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```