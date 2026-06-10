New York: Qualcomm si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia tech statunitense, che esibisce una perdita secca del 5,45% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Qualcomm rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 201,8 USD. Primo supporto visto a 189,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 185,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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