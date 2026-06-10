New York: senza freni Live Nation Entertainment

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il leader mondiale nell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali dal vivo , che mostra una salita bruciante del 4,16% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Live Nation Entertainment rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Live Nation Entertainment si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 171,9 USD. Supporto stimato a 164,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 179.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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