New York: senza freni Texas Pacific Land

(Teleborsa) - Brilla Texas Pacific Land , che passa di mano con un aumento del 6,86%.



La tendenza ad una settimana di Texas Pacific Land è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Texas Pacific Land si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 380 USD. Prima resistenza a 404,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 363,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```