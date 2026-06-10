Pesante sul mercato di New York ARM Holdings
(Teleborsa) - In forte ribasso la società tech inglese che progetta chip, che mostra un -5,53%.
L'andamento di ARM Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ARM Holdings. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ARM Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 324,1 USD. Primo supporto a 297,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 288,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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