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/ Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,56% alle 19:30
Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,56% alle 19:30
Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 28.952,27 punti
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Finanza
11 giugno 2026 - 19.30
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L'indice dei tecnologici USA lievita in modo prepotente dell'1,56% alle 19:30 e passa di mano a 28.952,27 punti.
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