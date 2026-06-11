New York: Albemarle sale verso 162,3 USD

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda chimica americana , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,26%.



L'andamento di Albemarle nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Albemarle , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 153,9 Dollari USA. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 162,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 148,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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