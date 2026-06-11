Milano 10:19
50.552 +1,05%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
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Londra 10:19
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Francoforte 10:19
24.222 +0,11%

PALLADIUM del 10/06/2026

Finanza
PALLADIUM del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Punta con decisione al rialzo la performance del metallo prezioso, con una variazione percentuale dell'1,10%.

Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.191,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.306,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.142,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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