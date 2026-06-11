PALLADIUM del 10/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno
Punta con decisione al rialzo la performance del metallo prezioso, con una variazione percentuale dell'1,10%.
Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.191,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.306,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.142,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)