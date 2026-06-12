Milano 17:19
51.467 +1,91%
Nasdaq 17:19
29.703 +0,87%
Dow Jones 17:19
51.342 +0,97%
Londra 17:19
10.467 +1,59%
Francoforte 17:18
24.629 +1,73%

Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,22%

Il Nasdaq-100 apre a 29.380,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,22%
Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, in flessione dello 0,22%, dopo un'apertura a 29.380,68.
Condividi
```