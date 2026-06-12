PALLADIUM dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Seduta moderatamente positiva per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo a 1.244,5.
Lo status tecnico di medio periodo del palladio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.256,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.291,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.221,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)