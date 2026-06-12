Milano 10:53
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Dow Jones 11-giu
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Londra 10:52
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Petrolio a 85,88 dollari alle 08:30

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Petrolio a 85,88 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 85,88 dollari per barile alle 08:30.
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