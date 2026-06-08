Milano 9:39
49.843 -0,10%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:39
10.341 -0,26%
24.526 -0,94%

Petrolio a 94,42 dollari alle 08:30

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Petrolio a 94,42 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 94,42 dollari per barile alle 08:30.
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