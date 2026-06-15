Francoforte: balza in avanti Tag Immobilien
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Tag Immobilien, che tratta in utile del 3,37% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tag Immobilien evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tag Immobilien rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Tag Immobilien si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 13,96 Euro. Supporto stimato a 13,68. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 14,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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