New York: luce verde per ARM Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società tech inglese che progetta chip , che mostra una salita bruciante del 7,73% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ARM Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di ARM Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 424,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 382,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 465,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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