Si muove in ribasso ARM Holdings a New York
(Teleborsa) - Ribasso per la società tech inglese che progetta chip, che passa di mano in perdita del 6,48%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ARM Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ARM Holdings rispetto all'indice.
La tendenza di breve di ARM Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 434,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 398,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 470,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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